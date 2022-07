कोविड-19ः केंद्र सरकार ने समयसीमा घटाई, अब नौ की जगह छह महीने बाद ही लगवा सकते हैं वैक्सीन

Highlights प्रीकॉशन डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों की भी समीक्षा की थी। दूसरी खुराक लिए नौ महीने पूरे हो गए हैं, एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की समयसीमा घटा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए प्रीकॉशन डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के सदस्यों ने कोविड-19 टीकों की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर पर सहमति व्यक्त की थी।

Union Health Ministry reduces gap for COVID-19 precaution doses from existing 9 months to 6 months for those above 18 years pic.twitter.com/s7YmO3SwZh