Ram Mandir Celebration: केंद्रीय वित्त मंत्री ने तमिलानाडु सरकार को घेरा, राज्य सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध

Highlights 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव टेलिकास्ट पर तमिलनाडु सरकार ने लगाया प्रतिबंध केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की निर्मला सीतारमन ने कहा कि तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं

नई दिल्ली: 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव टेलिकास्ट पर तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस फैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बाद एक ट्वीट किए।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादम एवं अन्नदान की अनुमति नहीं है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वो द्रमुक नीत राज्य सरकार की इस हिंदू विरोधी, घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हैं।

