केंद्रीय मंत्रिपरिषद 2024-25ः मोदी सरकार के इस मंत्री ने पत्नी के साथ क्रिप्टोकरेंसी में किया निवेश, कई मंत्रियों के पास बंदूक और रिवॉल्वर, देखिए कौन सबसे अमीर

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, सोने के आभूषण, ‘म्यूचुअल फंड’ और कृषि भूमि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, कौशल विकास राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च, 2025 तक 21.31 लाख रुपये मूल्य के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी। उनकी पत्नी चारु सिंह ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की ‘डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स’ का खुलासा किया। चौधरी एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टो को शामिल करते हुए घोषणा की है।

जहां जमीन, शेयर या जमा राशि जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, वहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामकीय अनिश्चितताओं से जूझ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निवेशकों को आभासी मुद्राओं के जोखिमों, जिनमें अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल हैं, के बारे में बार-बार चेतावनी दी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी संपत्तियों में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 19 लाख रुपये से अधिक के ‘म्यूचुअल फंड’ निवेश की भी घोषणा की है।

राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और हीरे के आभूषण समेत अन्य संपत्तियां घोषित की है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्तियों में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कार शामिल हैं।

उन्होंने 37 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अन्य संपत्तियों के अलावा एक रिवॉल्वर, एक राइफल, एक ट्रैक्टर और ‘म्यूचुअल फंड’ में लगभग एक करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अन्य संपत्तियों के अलावा 74 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और एक स्कूटी की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक बंदूक और एक रिवॉल्वर के अलावा 67 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी संपत्तियों में 1997 मॉडल की मारुति एस्टीम कार और एक पिस्तौल होने की घोषणा की है।

