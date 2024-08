Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मोदी सरकार की नई पेंशन योजना को मंजूरी दी

Highlights महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई थी सरकारी घोषणा के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी

मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसे शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई थी।

यूपीएस में न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। इसमें कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।

Maharashtra cabinet approved the Unified Pension Scheme (UPS), which was endorsed by the Union cabinet yesterday pic.twitter.com/ceRgclLF6p