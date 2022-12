'क्रोनोलॉजी समझिए, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है और...', कोविड पर पीएम मोदी की बैठक को लेकर कांग्रेस का तंज

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने कोविड-19 की ताजा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘आप क्रोनोलॉजी समझिए’ कि ओमिक्रॉन के सब-वैरिएंट बीएफ.7 के मामले कुछ महीने पहले सामने आ गए थे, लेकिन यह बैठक उस वक्त हो रही है जब ‘भारत जोड़ो यात्रा’ दिल्ली में प्रवेश करने वाली है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात एवं ओडिशा में ओमिक्रॉन सब-वैरिएंट बीएफ.7 के 4 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए…।’’

4 cases of Omicron sub-variant BF.7 driving Chinese surge were reported in Gujarat & Odisha in July, Sept & Nov. Health Minister writes a letter to @RahulGandhi yesterday. PM is reviewing situation today. #BharatJodoYatra will enter Delhi day after. Ab Aap Chronology Samjhiye…