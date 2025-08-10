अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिपः 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 कांस्य पदक, टीम इंडिया ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन को हराते हुए 14 मेडल पर कब्जा

Highlights Under-19 Asian Boxing Championship: कजाकिस्तान की अयाझान एर्मेक की चुनौती को 3-2 के खंडित फैसले से मात दी। Under-19 Asian Boxing Championship: 10 में नौ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रतिभा का लोहा मनावाया। Under-19 Asian Boxing Championship: सोबिराखोन शाहोबिदिनोवा के खिलाफ इसी तरह के अंतर से हार मिली।

बैंकॉकः युवा भारतीय मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि राहुल ने पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने इस तरह टूर्नामेंट के अंडर-19 वर्ग में अपना अभियान 14 पदकों के साथ खत्म किया। भारतीय मुक्केबाजों ने तीन स्वर्ण के अलावा सात रजत और चार कांस्य पदक जीते। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन जैसे देशों के मुक्केबाजों की मौजूदगी में 10 में नौ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनावाया।

इसमें दो स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं। निशा ने 54 किग्रा वर्ग में चीन की सिरुई यांग के खिलाफ तीसरे और अंतिम दौर में अपने खेल के स्तर को ऊंचा करते हुए 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि मुस्कान (57 किग्रा) ने आक्रामक इरादे दिखाते हुए कजाकिस्तान की अयाझान एर्मेक की चुनौती को 3-2 के खंडित फैसले से मात दी।

आरती कुमारी (75 किग्रा) को चीन की टोंगटोंग गु से हार का सामना करना पड़ा, जबकि कृतिका वासन (80 किग्रा) का प्रयास कजाकिस्तान की कुराले येगिनबाइकिजी के खिलाफ 2-3 से हार से बचने के लिए काफी नहीं था। पारची टोकस (80+ किग्रा) को उज्बेकिस्तान की सोबिराखोन शाहोबिदिनोवा के खिलाफ इसी तरह के अंतर से हार मिली।

विनी 60 किग्रा फाइनल में उज्बेकिस्तान की सेवारा ममातोवा से हार गईं, जबकि 65 किग्रा के खिताबी मुकाबले में जापान की अरिंदा अकीमोटो ने निशा को 4-1 से हराया। यशिका (51 किग्रा) और आकांक्षा फलसवाल (70 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 75 किग्रा वर्ग में राहुल कुंडू ने उज्बेकिस्तान के मुहम्मदजोन याकूपबोवेक को 4-1 के खंडित फैसले से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

मौसम सुहाग 65 किग्रा के फाइनल में इसी देश के जाखोंगीर ज़ायनिडिनोव से हार गए, जबकि हेमंत सांगवान कजाकिस्तान के रसूल असांखानोव की चुनौती से पार नहीं पा सके। शिवम (55 किग्रा) और गौरव (85 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता। भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर-22 वर्ग में पहले ही 13 पदक पक्के कर लिये है। इसके स्वर्ण पदक के मैच सोमवार को खेले जायेंगे। भारत ने अंडर-19 और अंडर-22 वर्ग में इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 40 खिलाड़ियों का दल उतारा है।

Web Title: Under-19 Asian Boxing Championship 3 gold, 7 silver and 4 bronze medals Team India defeated Kazakhstan, Uzbekistan and China and won 14 medals