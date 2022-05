UN में भारत ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध का बचाव किया, कहा- कोविड-19 रोधी टीकों की तरह न हो अनाज का वितरण

By भाषा | Published: May 19, 2022 10:52 AM

भारत ने अनाज की कीमतों में ‘‘अनुचित वृद्धि’’ के बीच उसकी जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को पश्चिमी देशों से आह्वान किया कि अनाज का बंटवारा कोविड-19 रोधी टीकों की तरह नहीं होना चाहिए।

