Ulhasnagar firing incident: उल्हासनगर फायरिंग पर राजनीति तेज, SIT का गठन, जानिए गृह मंत्री फड़नवीस और सांसद संजय राउत ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ को मेडिकल जांच के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया। गणपत गायकवाड़ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गायकवाड़ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Ganpat Gaikwad Arrested Ulhasnagar firing incident: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भूमि विवाद को लेकर भाजपा और शिवसेना में ठन गई है। विपक्ष ने राजनीति तेज कर दी है। उल्हासनगर फायरिंग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है। उल्हासनगर फायरिंग को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना की जांच के लिए ACP निलेश सोनवणे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच SIT का गठन किया गया। ठाणे के एसीपी दत्ता शिंदे ने बताया कि कल पुलिस स्टेशन में फायरिंग हुई थी। पुलिस स्टेशन में जो लोग आए थे उसमें वैभव गायकवाड़, उनके पिता MLA गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ थे। विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल पर फायरिंग की। इसमें आत्मरक्षा का कोई सवाल नहीं उठता।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Arrested BJP MLA Ganpat Gaikwad being brought out of police station for medical examination. He will be produced before court today. Three people, including Gaikwad have been arrested in connection with the incident.



DCP Sudhakar Pathare… pic.twitter.com/HIWIzyfg25 — ANI (@ANI) February 3, 2024

उल्हासनगर फायरिंग पर शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि एक विधायक के घर में ये फायरिंग हो रही है और खुलेआम विधायक बोलता है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे फायरिंग करने के लिए मजबूर किया है। गिरफ्तार भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ को मेडिकल जांच के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया।

Ulhasnagar firing incident | Maharashtra Deputy CM and Home Minister Devendra Fadanavis has ordered a high-level inquiry into the incident.



(File photo) pic.twitter.com/LTJCE8XpSx — ANI (@ANI) February 3, 2024

गणपत गायकवाड़ को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गायकवाड़ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DCP सुधाकर पठारे ने बताया कि छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य तीन की तलाश जारी है। FIR में IPC और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Datta Shinde, Thane Additional CP gives details on the incident.



He says, "...(BJP) MLA Ganpat Gaikwad shot Mahesh Gaikwad (Shiv Sena Shinde Faction leader) and Rahul Patil. A case has been registered...Going by what has been found here,… pic.twitter.com/EFqLRucXDg — ANI (@ANI) February 3, 2024

Ulhasnagar firing incident | A Crime branch SIT, led by ACP Nilesh Sonawane, formed for the investigation of the incident. https://t.co/kKVffft9IR — ANI (@ANI) February 3, 2024

महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सत्ता पक्ष का नेता या जन प्रतिनिधि इस तरह की फायरिंग करता है, तो इसका मतलब है कि देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। हमारी मांग है कि आपराधिक मानसिकता वाले जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "...Firing incident is happening in the home town of CM Eknath Shinde and the MLA openly says that Shinde forced him to shoot, that the CM should resign...Today, it happened at a Police station. The manner… pic.twitter.com/NBQwvxyhJP — ANI (@ANI) February 3, 2024

अधिकारी ने बताया कि उन पर 307 (हत्या का प्रयास) और 120बी (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक पुलिस थाने के परिसर में शुक्रवार देर रात हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गया।

#WATCH | Ulhasnagar firing incident | Nagpur: LoP Maharashtra, Vijay Wadettiwar says, "If a ruling side leader or a public representative does firing of this kind, it means that the Law and Order situation of the country is in complete disorder...I think that as the elections… pic.twitter.com/1S4AAmy6Ny — ANI (@ANI) February 3, 2024

पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने में रात करीब 10.30 बजे हुई इस घटना में एक प्रतिद्वंद्वी राजनेता शामिल था। सूत्रों ने बताया कि इस गोलीबारी में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हो गए और उन्हें ठाणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भूमि विवाद के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक नेता को गोली मारकर घायल करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे ने मीडिया को बताया कि भाजपा के कल्याण से विधायक गणपत गायकवाड़ ने शुक्रवार रात उल्हासनगर इलाके में हिल लाइन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के कक्ष के अंदर शिवसेना की कल्याण इकाई के प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोलियां चलाईं।

English summary :

Ganpat Gaikwad Arrested Ulhasnagar Firing Mahesh Gaikwad, Ganpat Gaikwad, BJP Shiv Sena, Ulhasnagar Police Station Formation of SIT know what Home Minister Devendra Fadnavis and MP Sanjay Raut said see video

Web Title: Ulhasnagar Firing Mahesh Gaikwad, Ganpat Gaikwad, BJP Shiv Sena, Ulhasnagar Police Station Formation of SIT know what Home Minister Devendra Fadnavis and MP Sanjay Raut said see video