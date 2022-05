यूआईडीएआई ने जारी की चेतावनी, 'आधार पहचान पत्र की फोटोकॉपी से हो सकता है फ्रॉड, प्रयोग करें केवल मास्क आधार कार्ड का'

Highlights यूआईडीएआई की चेतावनी, किसी भी संगठन या व्यक्ति के साथ आधार की फोटोकॉपी साझा न करें किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए केवल मास्क आधार पहचान पत्र का उपयोग करें किसी भी होटल या निजी संस्था को आधार कार्ड की फोटोकॉपी करने या रखने की इजाजत नहीं है

दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है कि उनके आधार पहचान पत्र का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए किसी भी संगठन या व्यक्ति के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा न करें।

इस मामले में जानकारी देते हुए यूआईडीएआई ने कहा है कि लोगों को किसी भी तरह के दुरुपयोग या फ्रॉड से बचने के लिए केवल मास्क आधार पहचान पत्र का ही उपयोग करना चाहिए, जो उनके आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक को दर्शाता है और इसे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Citing misuse, UIDAI suggests sharing 'masked' Aadhaar instead of photocopies



