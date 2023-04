पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होने पर भी छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा देने दें, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को दिया सुझाव, जानें कारण

Highlights आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। विश्वविद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाए।

नई दिल्लीः विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों से कहा कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करें, मूल लेखन के अनुवाद को बढ़ावा दें। छात्रों को स्थानीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति दें, भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में हो।

आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Allow students to write exams in local languages even if the course is offered in English medium: UGC to universities