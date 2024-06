UGC NET 2024 Cancelled: एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब कब होगी नई परीक्षा? NTA ने दिया बड़ा अपडेट

UGC NET 2024 Cancelled:शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जिसके बाद 18 जून को हुई परीक्षा भी रद्द हो गई है। ऐसे में लाखों उम्मीदवार जो यह एग्जाम देने वाले थे उन्हें दोबारा कब मौका मिलेगा इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एग्जाम रद्द किए जाने के कुछ देर बाद ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी।

एनटीए ने पोस्ट में जानकारी दी है कि तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है और अधिक जानकारी अलग से साझा की जाएगी। इस मामले की गहन जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है। एनटीए ने एक्स पर लिखा, "यूजीसी नेट अपडेट:- नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है।"

UGC NET UPDATE :- Fresh Examination shall be conducted, for which information shall be shared separately.



Matter being handed over to CBI for thorough investigation in the matter.



