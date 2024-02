Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link: सबसे लंबी रेलवे सुरंग, 12.77 किमी, ‘टी-50’ नाम से फेमस, बनाने में 14 साल लगे, जानें और क्या है खासियत

Highlights एक श्रीनगर से संगलदान तक और दूसरी संगलदान से श्रीनगर तक चलेगी। 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान खंड का भी उद्घाटन किया। ‘टी-50’ को बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान खंड पर पड़ने वाली 11 सुरंगों में से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया और कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में मौजूद थे और उन्होंने डिजिटल तरीके से एक साथ दो विद्युतीकृत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई - जिनमें एक श्रीनगर से संगलदान तक और दूसरी संगलदान से श्रीनगर तक चलेगी।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान खंड का भी उद्घाटन किया। अधिकारी ने कहा, ‘‘इस खंड पर यह सबसे लंबी सुरंग है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है और ‘टी-50’ के नाम से जानी जाती है।’’

#WATCH | Srinagar, J&K: On the Srinagar-Sangaldan Rail Section, which is to be inaugurated by PM Modi, Northern Railway Senior PRO Rajesh Khare says, "The 90% part of the 48 km section is in tunnels... There is a tunnel, 12.77 km, it is the longest of all... Electrification has… pic.twitter.com/1vbmHCuPGX

उत्तर रेलवे के अनुसार, अब ट्रेन बारामूला से बनिहाल होते हुए संगलदान तक चल सकती हैं, जो पहले अंतिम गंतव्य स्टेशन या शुरुआती स्टेशन हुआ करता था। ‘टी-50’ को बनिहाल-खारी-सुम्बर-संगलदान खंड पर पड़ने वाली 11 सुरंगों में से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

परियोजना से जुड़े रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सुरंग का काम 2010 के आसपास शुरू हुआ था और इसे चालू करने में लगभग 14 साल लग गए। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुरंग के अंदर सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को निकालने के लिए ‘टी-50’ के समानांतर ‘बचाव सुरंग’ का निर्माण किया गया है।’’

अधिकारी ने बताया कि आग लगने की घटना से निपटने के लिए सुरंग के दोनों किनारों पर पानी के पाइप बिछाए गए हैं और हर 375 मीटर पर एक वाल्व लगाया गया है ताकि आग की लपटों को बुझाने के लिए ट्रेन पर दोनों तरफ से पानी का छिड़काव किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य लंबी सुरंगों के लिए भी बचाव सुरंगें बनाई गई हैं।’’

#WATCH | Jammu: Prime Minister Narendra Modi says, "I have full faith in you and we will make 'Viksit Jammu and Kashmir.' Your dreams of 70 years will be fulfilled by Modi in the coming years. Earlier, only disappointing news of bombs, kidnappings and separation used to come from… pic.twitter.com/aIlbQQuKid