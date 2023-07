UCC देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा, समान नागरिक संहिता के विरोध में बोले ओवैसी

Highlights यूसीसी को लेकर ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव से मुलाकात की कहा- सीएम केसीआर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे यूसीसी का विरोध करेंगे AIMIM प्रमुख ने कहा, हम सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को इसके विरोध में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हैदराबाद के सांसद ने यूसीसी पर आशंका जाहिर करते हुए कहा कि यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा।

उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की और उनसे पीएम द्वारा प्रस्तावित यूसीसी पर चर्चा की। हमने सीएम को बताया कि यह न केवल मुस्लिम मुद्दा है बल्कि ईसाई मुद्दा भी है, यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा। सांसद ने कहा, अगर यूसीसी लागू किया जाएगा तो देश का बहुलवाद समाप्त हो जाएगा जो अच्छी बात नहीं है। पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को बहुलवाद पसंद नहीं है जो हमारे देश की खूबसूरती है।

इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे यूसीसी का विरोध करेंगे। हम सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे। एमआईएम प्रमुख ने कहा कि सीएम केसीआर के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

Hyderabad | We met with the Telangana CM KCR and discussed with him the UCC proposed by the PM. We informed the CM that this is not only a Muslim issue but also a Christan issue, it will destroy the beauty and the culture of the nation. If UCC will be introduced, the pluralism of… pic.twitter.com/ThzkDI9raO