Karnataka: मांड्या में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव के बाद दो गुटों में झड़प, सामने आया वीडियो, देखें

Highlights घटना के बाद कुछ दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक, कुछ युवक भगवान गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने इलाके में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं और हाई अलर्ट पर हैं।

कर्नाटक के मांड्या जिले में बुधवार (11 सितंबर) को नागमंगला शहर में गणपति मूर्ति विसर्जन जुलूस पर कथित तौर पर पथराव के बाद दो समूह आपस में भिड़ गए। घटना के बाद कुछ दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई।

जानकारी के मुताबिक, कुछ युवक भगवान गणपति विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। जब वे कस्बे में एक दरगाह के पास से गुजर रहे थे, तो कुछ उपद्रवियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद झड़प हुई। पुलिस ने इलाके में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं और हाई अलर्ट पर हैं।

VIDEO | Tensions gripped Nagamangala town in Karnataka's Mandya district earlier today (Wednesday) following clashes between two groups during Ganpati Visarjan. Stones were allegedly thrown on the procession, which led to the clashes. Section 144 has been imposed in the area.… pic.twitter.com/mlx8b4DzgQ