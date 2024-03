Anurag Thakur On INDIA Bloc: 'वो नरेंद्र मोदी को गाली देने में व्यस्त थे', केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा इंडिया ब्लॉक पर निशाना

Highlights इंडिया गठबंधन वाले पीएम मोदी को गाली देते थे, उनकी छवि विदेशों में बढ़ती रही अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस राज्य में 21 मौत होती है, वहां का सीएम दिल्ली में सोता है अरविंद केजरीवाल पर बोले ठाकुर, हम तो पहले से कहते थे वह सरगना हैं

Anurag Thakur On INDIA Bloc: इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर तीखा हमला करते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि जब विपक्षी नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में व्यस्त थे, तो उनकी प्रतिष्ठा बीते 10 सालों में विश्व स्तर पर बढ़ती रही। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के पास न तो कोई नेता है, न नीति है और न ही इरादा है। उन्होंने अपने यूपीए गठबंधन का नाम बदल दिया है, लेकिन उनका असली चेहरा वही है।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "The state where 21 people lost their lives, the CM of that state is sleeping in Delhi and didn't utter a word about the incident, nor initiated an investigation. To fight for the jailed accused in the Excise Policy case Manish Sisodia,… pic.twitter.com/kyDD06NrxS — ANI (@ANI) March 24, 2024

उन्होंने कहा कि वह गाली देते रहे और पीएम मोदी देश का स्तर विदेशों में बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि बीते दिन इंडिया गठबंधन की एक महिला नेता ने देश के प्रधान मंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा में अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वे निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Yesterday one minister of INDI alliance, in front of a female leader of his party, used very derogatory remarks in a very objectionable language for the Prime Minister of the country. The words he used for the most popular leader in… pic.twitter.com/JvDVlNFklf — ANI (@ANI) March 24, 2024

पंजाब के सीएम पर हमला

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस राज्य में 21 लोगों की जान चली गई, उस राज्य के सीएम दिल्ली में सो रहे हैं और उन्होंने घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, न ही जांच शुरू की। एक्साइज मामले में जेल में बंद आरोपियों के लिए लड़ने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन जब उनके विधानसभा क्षेत्र में 21 लोग अवैध शराब पीने से मर जाते हैं, तो उनकी सरकार शराब व्यापारियों को बचाती है। क्या भारत की जनता को सोता पंजाब मंजूर है सरकार और दिल्ली सरकार जेल से भाग रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि अरविंद केजरीवाल सरगना हैं और अब ईडी भी ऐसा कह रहा है।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "... Initially you wanted to do 'tukde tukde' of the country and now you want to do the same to PM Narendra Modi. First, they would go and stand with the 'tukde tukde' gang, now they include those advocating 'tukde tukde' into their… pic.twitter.com/D94dssFMuS — ANI (@ANI) March 24, 2024

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार आरोपों की बौछार की जा रही है। बताते चले कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सात चरणों में होगा, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होगा। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

