Tripura Election Result: त्रिपुरा में मिली जीत पर पीएम मोदी ने दिया धन्यवाद, बोले- बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गर्व

Highlights राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में बीजेपी को 32 सीटों पर जीत वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट गया जबकि टिपरा मोथा पार्टी के 13 उम्मीदवारों को जीत मिली है

नई दिल्ली: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम नतीजों के मुताबिक, राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट गया, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी के 13 उम्मीदवारों को जीत मिली है। वहीं इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को एक सीट मिली है।

60 सदस्यीय वाले इस पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य त्रिपुरा के लोगों का अभार जताया है। गुरुवार नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर रहा, धन्यवाद त्रिपुरा! यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। भाजपा त्रिपुरा राज्य के विकास पथ को बढ़ावा देना जारी रखेगी। जमीनी स्तर पर शानदार प्रयासों के लिए मुझे सभी त्रिपुरा भाजपा कार्यकर्ताओं पर गर्व है।

इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38.97 फीसदी वोट प्राप्त हुआ है। सीपीआई(एम) को 24.62 फीसदी वोट हासिल हुआ है। जबकि कांग्रेस को महज 8.56 प्रतिशद वोट प्राप्त हुआ है। नोटा को भी 1.36 प्रतिशत मत हासिल हुआ है।

Thank you Tripura! This is a vote for progress and stability. @BJP4Tripura will continue to boost the state's growth trajectory. I am proud of all Tripura BJP Karyakartas for their spectacular efforts at the grassroots.