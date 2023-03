त्रिपुरा: शपथ लेकर दूसरी बार सीएम बने भाजपा नेता माणिक साहा, पीएम मोदी समेत अमित शाह और जेपी नड्डा भी हुए समारोह में शामिल

Highlights भाजपा नेता माणिक साहा ने बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में भाजपा के 8 और सहयोगी दल के 1 सदस्य को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पीएम मोदी और कई अन्य भाजपा नेताओं के मौजूदगी में माणिक साहा ने शपथ ली है।

अगरतला: भाजपा नेता माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले लिया है। वे शपथ लेकर दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बने है। ऐसे में उनके शपथ समारोह के दौरान पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे। यही नहीं इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी शामिल हुए है और वे पहले ही त्रिपुरा पहुंच गए थे।

आपको बता दें कि साठ सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा ने 32 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि इसकी सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक सीट मिली है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता माणिक साहा ने बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिंघा रॉय, सांतना चकमा, टिंकू रॉय और बिकाश देबबर्मा सहित आठ और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ-साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। कुल मिलाकर, भाजपा के आठ और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी के एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

इनमें से पांच नए चेहरे हैं, जबकि पहले के मंत्रिमंडल में शामिल रहे चार मंत्रियों को भी नये मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साठ सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा ने 32 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि इसकी सहयोगी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को एक सीट मिली है।

BJP';s Prof.(Dr.) Manik Saha takes oath as the Chief Minister of Tripura, in Agartala



(Pic: DD) pic.twitter.com/g4zwBfbkWj