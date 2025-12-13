Tripunithura Municipality: NDA 21, LDF 20, UDF 12?, एनडीए ने एलडीएफ को 1 सीट से हराकर त्रिपुनिथुरा नगरपालिका पर किया कब्जा

Kerala Local Body Election Results Updates:रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ एलडीएफ 371 ग्राम पंचायतों में आगे है, जबकि विपक्षी यूडीएफ 389 ग्राम पंचायतों में आगे हैं।

Highlightsयूडीएफ 55 नगरपालिकाओं, 8 जिला पंचायतों, 76 ब्लॉक पंचायतों और 4 निगमों में भी आगे है।एलडीएफ 29 नगरपालिकाओं, 6 जिला पंचायतों, 64 ब्लॉक पंचायतों और एक निगम में आगे है।भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 28 ग्राम पंचायतों, एक ब्लॉक पंचायत और एक निगम में आगे है।

एर्नाकुलमः एर्नाकुलम जिले की त्रिपुनिथुरा नगरपालिका के लिए मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें एनडीए ने एलडीएफ को एक सीट के मामूली अंतर से हराया है। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा साझा किए गए रुझानों के अनुसार सत्तारूढ़ एलडीएफ 371 ग्राम पंचायतों में आगे है, जबकि विपक्षी यूडीएफ 389 ग्राम पंचायतों में आगे हैं।

Tripunithura Municipality: रिजल्ट घोषित

एनडीए: 21 सीट

एलडीएफ: 20 सीट

यूडीएफ: 12 सीट

अन्य: 0 सीट।

यूडीएफ 55 नगरपालिकाओं, 8 जिला पंचायतों, 76 ब्लॉक पंचायतों और 4 निगमों में भी आगे है। एलडीएफ 29 नगरपालिकाओं, 6 जिला पंचायतों, 64 ब्लॉक पंचायतों और एक निगम में आगे है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 28 ग्राम पंचायतों, एक ब्लॉक पंचायत और एक निगम में आगे है। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार, शनिवार दोपहर तक पूर्ण परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।

केरल के 1,199 स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव दो चरण में हुए थे। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 वर्षों से एलडीएफ की सत्ता है। कोल्लम, कोच्चि और त्रिशूर नगर निगमों में एलडीएफ को झटका लगने की आशंका है, जहां उसने पिछली बार जीत हासिल की थी। कोल्लम नगर निगम पर 2000 से और त्रिशूर नगर निगम पर 2015 से एलडीएफ का शासन है।

एलडीएफ ने 2020 में कोच्चि नगर निगम सीट यूडीएफ से जीती थी और अब कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन वहां वापसी करने के लिए तैयार दिख रहा है। पूर्वाह्न 11.05 बजे तक के रुझानों के अनुसार, यूडीएफ के कन्नूर नगर निगम को बरकरार रखने संभावना है और कोझिकोड नगर निगम एलडीएफ के पास रहने की उम्मीद है।

भाजपा के कब्जे वाली पलक्कड़ नगरपालिका में भी यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। मतगणना 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी है। तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़ और वडाकारा सहित कुछ मतगणना केंद्रों पर बूथ एजेंट और उम्मीदवारों को प्रवेश देने को लेकर कुछ समस्याएं सामने आईं।

स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से केरल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतक दलों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की दिशा तय होगी। चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। वहीं, निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

