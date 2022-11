कोयला माफिया संग केंद्रीय मंत्री की फोटो साझा कर तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता पर लगाया बड़ा आरोप, कही यह बात

Highlights तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट साझा किया है। ट्वीट में टीएमसी नेता ने कोयला माफिया संग केंद्रीय मंत्री की फोटो शेयर की है। फोटो को लेकर अभिषेक बनर्जी ने ने भापजा पर आरोप भी लगाया है जिसे बीजेपी ने इनकार किया है।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की एक कथित ‘कोयला माफिया’ के साथ कथित तस्वीर ट्विटर पर डाली तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर इस मुद्दे से आंखें फेर लेने का आरोप लगाया है। इस पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसियां ‘सुविधाजनक ढंग से माफिया-मंत्री गठजोड़ की अनदेखी’ कर रही हैं।

भाजपा ने कहा है कि ये आरोप ‘बेबुनियाद हैं। पीटीआई-भाषा ट्वीट में संलग्न की गयी तस्वीरों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करती है। बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे ताज्जुब होता है कि मंत्री प्रह्लाद जोशी कोयला माफिया जयदेब खान के साथ क्या कर रहे हैं? क्या वह भाजपा की जेब भरने के तौर -तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं या राष्ट्र के संसाधनों का गबन करने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई निदेशकों ने माफिया मंत्री गठजोड़ की सुविधाजनक ढंग से अनदेखी की है।’’

I wonder what Minister @JoshiPralhad is doing with tainted coal mafia, Joydeb Khan!



Is he discussing ways of filling @BJP4India’s pockets or congratulating him on siphoning the Nation’s resources ?



The @dir_ed and the CBI have conveniently ignored this MAFIA-MINISTER NEXUS. pic.twitter.com/BhaqNH9IHy