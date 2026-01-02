Train Cancelled 2026: जनवरी से लेकर मार्च तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, सफर करने से पहले चेक करें लिस्ट

Train Cancelled 2026: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, उत्तर भारत में कोहरे का असर सबसे पहले ट्रेनों की स्पीड पर पड़ेगा। हर साल की तरह, रेलवे ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोहरे की वजह से न सिर्फ ट्रेनें लेट होती हैं, बल्कि कई रूटों पर ट्रेनों का संचालन भी रोकना पड़ता है।

इसी सिलसिले में, जनवरी से मार्च के बीच कई ट्रेनों को कैंसिल करने की योजना बनाई जा रही है। खासकर, उत्तर प्रदेश, बिहार से गुजरने वाली और दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक कर लें कि आपकी ट्रेन भी कैंसिल तो नहीं हो गई है।

रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ऑपरेशनल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया है। सर्दियों में घना कोहरा लंबी दूरी की ट्रेनों के टाइमिंग को खराब कर देता है, जिससे दुर्घटनाओं और बड़ी रुकावटों का खतरा बढ़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पहले से ही एक प्लान तैयार किया है। दिसंबर से फरवरी के बीच कोहरा सबसे ज़्यादा होता है।

इसलिए, इस दौरान कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया जा रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस दौरान 24 जोड़ी ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में लागू की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा करने से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें और ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करें।

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 18103, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 25 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 18104, अमृतसर टाटा एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 12873, हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 26 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 12874, आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 22857, संतरागाछी आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 2 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 14617, पूर्णिया कोर्ट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 2 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 14618, अमृतसर पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 15903, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 15904, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 1 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 15620, कामाख्या गया एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 23 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी।

ट्रेन नंबर 15619, गया कामाख्या एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 24 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 15621, कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 26 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 15622, आनंद विहार कामाख्या एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 22197, कोलकाता वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 1 मार्च, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 12327, हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 12328, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 14003, मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 14004, नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 26 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 14524, अंबाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 24 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 14112, प्रयागराज जंक्शन मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 25 फरवरी, 2026 तक।

ट्रेन नंबर 14111, मुजफ्फरपुर प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस, 1 जनवरी, 2026 से 25 फरवरी, 2026 तक।

