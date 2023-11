Train Accident: इटावा के पास नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस के कोच में आग लगी, लोगों को मामूली चोटें आईं, देखें वीडियो

Highlights आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लोगों को मामूली चोटें आईं लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन का सफर दोबारा शुरू करने को लेकर प्रयास जारी हैं।

Train Accident: उत्तर प्रदेश के इटावा के पास नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस के 3 कोच में आग लगी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारी ने जानकारी दी। दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं। इटावा में नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में आग लग गई।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन का सफर दोबारा शुरू करने को लेकर प्रयास जारी हैं।

VIDEO | Fire breaks out in a train, travelling to Bihar's Darbhanga from New Delhi, in Uttar Pradesh's Etawah. Firemen on the spot. More details awaited. pic.twitter.com/yjVWmUyygU — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2023

सवार एक यात्री ने कहा कि जब कोच में आग लगी तो हम किसी तरह कोच की खिड़की से बाहर निकले। कोच में आग बुझाने के लिए कोई उचित साधन नहीं थे। कोच से बाहर निकलने के दौरान कुछ लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार शाम उत्तर प्रदेश के इटावा के पास नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई।

VIDEO | "We somehow got out from the window of the coach when the fire broke out there. There were no proper means to extinguish the fire in the coach. Few people were injured while getting out of the coach," says a passenger who was onboard New Delhi-Darbhanga Express. pic.twitter.com/B9dFaYieSq — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2023

इटावा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजय कुमार ने बताया, "दिल्ली से दरभंगा जा रही एक ट्रेन के दो डिब्बों में आग लग गई। दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।" उन्होंने बताया कि यह हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुआ।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में कुछ यात्री जख्मी भी हुए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने उनकी संख्या के बारे में बताने से इनकार कर दिया। एसपी ने कहा, "डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है। आग कैसे लगी और उससे कितना नुकसान हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है।"

VIDEO | "Fire broke out in three coaches of New Delhi-Darbhanga Clone Express in Etawah. Primarily, it seems that fire broke out due to a short circuit. A few people sustained minor injuries but there have not been any casualties. Efforts are underway regarding resuming the… pic.twitter.com/U6B8wguSQI — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2023

उन्होंने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि इटावा के पास सराय भोपत जंक्शन के स्टेशन मास्टर ने नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस के कोच संख्या एस 1 से धुआं निकलते देखा।

#WATCH | Fire broke out in the S1 coach of train 02570 Darbhanga Clone Special when it was passing through Sarai Bhopat Railway station in Uttar Pradesh.



According to CPRO, North Central Railways, there are no injuries or casualties



(Earlier Video; Source: Passenger) pic.twitter.com/mTFHcTlhak — ANI (@ANI) November 15, 2023

STORY | One coach of New Delhi-Darbhanga Express catches fire near UP's Etawah



READ: https://t.co/XmX46RleLY



(PTI Photo) pic.twitter.com/VhUDUEN9Ec — Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2023

#WATCH | While train number 02570 Darbhanga Clone Special was passing through Sarai Bhopat Railway station in Uttar Pradesh, the station master immediately stopped the train after seeing smoke in the S1 coach. All passengers were disembarked safely. There are no injuries or… pic.twitter.com/U6LfewBsrx — ANI (@ANI) November 15, 2023

