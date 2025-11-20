Tomato Price Hike: टमाटर के दाम ने जेब पर डाला असर, महज 15 दिनों में 50% तक कीमतें बढ़ी; जानें क्या है वजह

Tomato Price Hike: सब्जियों में डलने वाला टमाटर हर घर में जरूर होता है। हर किसी के किचन में टमाटर का रोजाना इस्तेमाल होता है लेकिन इस बार नवंबर महीने में टमाटर के दामों में इतना उछाल देखने को मिल रहा है कि लोगों की थाली पर सीधा इसका असर हो रहा है। दरअसल, अक्टूबर में भारी बारिश के बाद सप्लाई कम होने से पिछले 10-15 दिनों में टमाटर की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई हैं। सरकारी डेटा से पता चलता है कि एक महीने के अंदर अलग-अलग राज्यों में टमाटर की रिटेल कीमतें 25% से 100% तक बढ़ गई हैं। होलसेल कीमतें भी बढ़ी हैं—महाराष्ट्र, जो एक मुख्य सप्लायर है, में 45% और दिल्ली, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब है, में 26%।

कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार, 19 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच पूरे भारत में एवरेज रिटेल कीमत 27% बढ़ी, जो ₹36/kg से बढ़कर ₹46/kg हो गई। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हर महीने 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई।

कई जगहों पर, अच्छी क्वालिटी वाले टमाटर अब लगभग ₹80/kg पर रिटेल में बिक रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि चल रहे शादियों के सीज़न और आने वाले साल के आखिर के सेलिब्रेशन की मज़बूत डिमांड से कीमतें शायद ऊँची रहेंगी।

खास बात यह है कि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में भारी गिरावट से अक्टूबर में रिटेल महंगाई 0.25% तक कम हो गई थी - जो 2013 के बाद सबसे कम है। अक्टूबर में टमाटर की महंगाई -42.9% रही, जबकि प्याज और आलू की महंगाई क्रमशः -54.3% और -36.6% रही। हालांकि, सप्लाई में रुकावटों से अब यह ट्रेंड बदल रहा है। "पिछले हफ्ते कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से आज़ादपुर मार्केट में ट्रकों की आवक आधे से ज़्यादा कम हो गई है।

आज़ादपुर टमाटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक कोशिक ने कहा, "ज्यादा बारिश से कई इलाकों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है।"

