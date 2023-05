रोजगार मेला 2023: आज 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी, जानें किन-किन पदों पर हुई है भर्तियां

By भाषा | Published: May 16, 2023 09:16 AM

इस पर जानकारी देते हुए पीएमओ ने कहा है कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 मई को सुबह दस बज कर तीस मिनट पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नई भर्ती किए गए लोगों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

