TMC ने MLA हुमायूं कबीर को पार्टी ने किया सस्पेंड, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर दिया था बयान

TMC MLA Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करके विवाद खड़ा करने वाले भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को बृहस्पतिवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। कबीर, जो पिछले कुछ सालों से पार्टी के अंदरूनी मामलों समेत कई मामलों पर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, ने घोषणा की थी कि प्रस्तावित मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को बेलडांगा में किया जाएगा।

तृणमूल के वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने निलंबन की घोषणा करते हुए कहा कि कबीर का व्यवहार ऐसे समय में घोर गैर अनुशासनात्मक है, जब पार्टी राज्य में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काम कर रही है। ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हाकिम ने कहा, ‘‘कबीर सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त हैं, जिसके टीएमसी सख्त खिलाफ है। टीएमसी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। अब उनका पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उन्हें निलंबित किया जा रहा है।’’

VIDEO | TMC suspends MLA Humayun Kabir over his ‘Babri Masjid’ plan, says the party does not believe in communal politics.



Humayun Kabir says, "I will be laying the foundation stone on December 6. It is my personal matter and the party has nothing to do with it. They had… pic.twitter.com/HFuHhJ8s8P — Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2025

TMC से सस्पेंड होने के बाद, हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वह 22 दिसंबर को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और आने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों में 135 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने BJP और TMC दोनों का मुकाबला करने की कसम खाई। उन्होंने कहा, "वे जो चाहें कर सकते हैं।" इससे पहले कबीर ने दावा किया था कि छह दिसंबर के कार्यक्रम में लाखों लोग शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से दक्षिण कोलकाता को उत्तरी सिलिगुड़ी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-12 अवरुद्ध हो सकता है।

