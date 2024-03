Lok Sabha Elections 2024: तृणमूल कांग्रेस ने 42 नामों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी के सामने होंगे यूसुफ पठान

Highlights तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 42 नामों की सूची की जारी लिस्ट में युसूफ पठान से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर टीएमसी ने पहली लिस्ट जारी की और इस सूची में करीब 42 नाम शामिल हैं। वहीं, पार्टी ने बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है, इसी के साथ अब वो लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सीधी टक्कर देंगे। दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से उम्मीदवार बनाया गया है।

জনগর্জন সভা- ব্রিগেড গ্রাউন্ড, ১০ মার্চ, ২০২৪ | Jonogorjon Sabha - Brigade Ground, 10th March, 2024 https://t.co/vev2eq5yjQ — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 10, 2024

तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें दिया टिकट-

-तृणमूल कांग्रेस ने जादवपुर से सयोनी घोष को दिया टिकट

-आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा

-हुगली से रचना बनर्जी

-कूचबिहार से जगदीश बसुनिया

-जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र राय

-कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा

-बालूरघाट से बिप्लब मित्रा

-मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी

-राणाघाट से मुकुट मणि अधिकारी को उम्मीदवार बनाया

-बैरकपुर से पार्थ भौमिक को पार्टी ने कैंडिडेट के रूप में उतारा

-अलीराजपुर से प्रकाश बारीक को

-दार्जिलिंग से गोपाल लामा

-रायगंज से कृष्णा कल्याणी

-कोलकाता उत्तर से सुदीप बनर्जी

-दमदम से सौगात रॉय

-बीरभूम से शताब्दी रॉय

-बशीरहाट से हाजी नुरुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है

-दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद

-मालदा दक्षिण से शहनवाज अली को कैंडिडेट घोषित किया

-कोलकाता दक्षिण से माला रॉय को टिकट दिया

-उलूबेरिया से साजदा अहमद

-श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी

-आरामबाग से मिताली बाग

-तमलुक से देबांग्शु भट्टाचार्य

-कांथी से उत्तम बारीक

-घाटल से दीपक अधिकारी

-झारग्राम से कालीपाड़ा सोरेन

-मिदनापुर से जून मालियाह

-पुरुलिया से शांतिराम महतो

-बांकुर से अरूप चक्रवर्ती

-बिष्णुपुर से सुजाता मंडल खान

-बर्दवान से डॉ शर्मिला सरकार

-बोलूर से असित मल

-अलीपुरद्वार से प्रकाश चिक बड़ाईक (राज्यसभा सांसद)

-जंगीपुर से खलीलुर्रहमान

-मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान

-बनगांव से विश्वजीत दास

-बारासात से काकली घोष

-जॉयनगर से प्रतिमा मंडल

-मथुरापुर से बापी मंडल

