टीएमसी ने वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए नामित किया

नई दिल्ली:ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष, सुस्मिता देव, मोहम्मद नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर को संसद के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। यह सागरिका घोष के राजनीति में प्रवेश का प्रतीक है। घोष एक प्रमुख पत्रकार, स्तंभकार और मोदी सरकार और उसकी नीतियों के मुखर आलोचक हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को अपनी घोषणा में कहा, "हमें आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए सागरिका घोष, सुष्मिता देव, मोहम्मद नदीमुल हक और ममता बाला ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।" पार्टी ने आगे कहा, "हम उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वे हर भारतीय के अधिकारों के लिए अदम्य भावना और वकालत की तृणमूल की स्थायी विरासत को बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे।"

