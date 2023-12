'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द, आचार समिति ने की थी निष्कासन की सिफारिश

Highlights 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है एथिक्स कमेटी ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी टीएमसी सांसद के रूप में निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया

नई दिल्ली: 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। वहीं सदन में महुआ मोइत्रा को टीएमसी सांसद के रूप में निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई। दरअसल, लोकसभा ने आचार समिति की उस रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।

भाजपा विधायक विनोद कुमार की अध्यक्षता वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट में "कड़ी सजा" के साथ-साथ सरकारी जांच की मांग की। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में प्रश्न पूछने के लिए नकद और अन्य उपहार लिए। लंबी रिपोर्ट में कहा गया है, “महुआ मोइत्रा के अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण के मद्देनजर, समिति भारत सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की सिफारिश करती है।”

TMC MP Mahua Moitra expelled from the Lok Sabha in 'cash for query' matter.



