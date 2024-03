TMC First List Lok Sabha Election 2024: 'दीदी नंबर-1', ममता ने दिया रचना बनर्जी को टिकट, लॉकेट चटर्जी से हो सकता है मुकाबला

TMC First List Lok Sabha Election 2024: ममता बनर्जी ने हुगली लोकसभा सीट पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए दीदी नंबर-1 शो से मशहूर हुई रचना बनर्जी को टिकट दे दिया है। बंगाल के घर-घर में रचना बनर्जी इस शो के माध्यम से बीते कुछ समय में काफी नाम बना चुकी हैं। खास बात यह है कि इस शो में ममता बनर्जी भी एक बार गई थी। कहा जाता है कि तभी से यह चर्चा होने लगी थी कि रचना टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। तमाम कयास उस वक्त सही साबित हुए।

जब टीएमसी के द्वारा हुगली लोकसभा सीट पर रचना बनर्जी के नाम का ऐलान किया गया। रचना बनर्जी 49 साल की हैं और वह करियर के शुरुआती दौर में मिस कलकत्ता भी रह चुकी हैं। रचना ने साल 1999 में आई हिंदी फिल्म सूर्यवंशम में भी काम किया है। फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन जिस गौरी नाम की लड़की को दिल दे बैठते हैं। उस लड़की का नाम गौरी होता है। हालांकि, बाद में गौरी किसी दूसरे से शादी कर लेती हैं। गौरी का किरदार इस फिल्म में रचना बनर्जी ने निभाया है।

पहली बार राजनीति में आ रही हैं रचना

रचना ने फिल्म अभिनेत्री के तौर पर अच्छा नाम कमाया है। लेकिन, राजनीति में उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों में वह पहली बार चुनाव लड़ेंगी। हालांकि, टीएमसी ने उनकी लोकप्रियता के दम पर उन्हें टिकट दिया है। हुगली लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में बीजेपी का दबदबा है। यहां से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी सांसद हैं।

अनुभवी ज्यादा हैं लॉकेट

हुगली लोकसभा सीट पर जब से टीएमसी ने रचना बनर्जी के नाम का ऐलान किया है तब से यह सीट भी काफी चर्चा में आई है। जहां पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही रचना का सामना अनुभवरी लॉकेट चटर्जी से हो सकता है। हालांकि, बीजेपी ने अभी यहां से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी के द्वारा जारी लिस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। इस सीट पर किनके बीच मुकाबला होना है।

