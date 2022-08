बिहार में तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, वीडियो वायरल

Highlights तिरंगे में छेड़छाड़ करते हुए अशोक चक्र की जगह चांद तारे लगा झंडा फहराया गया घर के ऊपर झंडा फहराए जाने का ये वीडियो हो रहा है वायरल जानकारी मिलने पर पुलिस ने उतरवाया झंडा, कार्रवाई का दिलाया भरोसा

पटना: बिहार के 15 से पहले झंडोत्तोलन को लेकर तरह के मामले सामने आने लगे हैं। राज्य में कहीं एसडीपीआई के झंडे फराये जा रहे हैं, तो कहीं तिरंगे में छेड़छाड़ करते हुए अशोक चक्र की जगह चांद तारे लगा झंडे फहराये जाने के मामले सामने आये हैं। इस तरह का झंडा फहराए जाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है।

मुजफ्फरपुर में तिरंगे के बीच अशोक चक्र की जगह चांद तारे लगा झंडे से छेड़छाड़ का मामले सामने आया है। जबकि नालंदा जिले में एक स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराये जाने का मामला सामने आ चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर में अशोक चक्र की जगह चांद तारे बनाकर तिरंगा फहराया गया। अब इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद झंडे को लेकर विवाद हो रहा है। भाजपा ने इस घटना को प्रदेश में नई सरकार बनने से जोड़ दिया है। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में अभी से राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाने लगी हैं। जंगलराज की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं।

2nd Day of Jungle Raj in Bihar.



Ashoka Chakra from Tiranga replaced by Islamic Chaand-Tara, in Muzaffarpur.



Police is not revealing name of the accused. Why?pic.twitter.com/me8mX4i7Nz