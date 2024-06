'ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी, गरीबों ने दिया मत, भारत नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता' - राहुल गांधी

Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया हेड जयराम रमेश भी मौजूद रहें। उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने के लिए थी और इसमें कांग्रेस की जीत बड़े मार्जिन से हुई है। हालांकि, यहां गौर करने वाली बात ये है कि अभी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनकर उभरी है। कांग्रेस को कुल 100 सीटों पर बढ़त मिलते हुए दिख रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी ये नहीं कहा कि वो कहां की सीट चुनेंगे भविष्य के लिए। लेकिन लोकसभा चुनावों के परिणामों में उन्हें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरला के वायनाड से जीत मिली है। इस बड़ी जीत पर उन्होंने खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यूपी वालों ने देश के माहौल को समझा कि किस तरह से मोदी सरकार और उनके उद्योगिक पार्टनर अडाणी और अंबानी किस तरह से देश में काबिज हैं।

इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सांसद राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है। उन्होंने बताया कि कैसे देश के उद्योगों और केंद्रीय सरकार से जुड़े संस्थानों पर सरकार का कब्जा होता जा रहा है। इसे रोकना जरूरी था, जिसे लोगों ने समझा और कांग्रेस पर भरोसा किया। इसलिए वो यूपी समेत देश के हर उस कोने के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे पक्ष में दिया।

#WATCH | Delhi | Addressing a press conference, Congress leader Rahul Gandhi says, "We fought this election not just against BJP but also the institutions, the governance structure of the country, the intelligence agencies CBI &EDI, judiciary because all these institutions were… pic.twitter.com/VbhckSJEvW