केरल में महिला डॉक्टर की हत्या से बवाल, इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने किया भूख हड़ताल का ऐलान

By अंजली चौहान | Published: May 16, 2023 11:13 AM

केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर वंदना दास की हत्या को लेकर भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। मंगलवार को केरल सचिवालय के बाहर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है।

(photo credit: ANI twitter)