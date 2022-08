सिसोदिया के घर पर CBI रेड को लेकर आप ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा- उनका एक ही लक्ष्य है केजरीवाल को खत्म करना

Highlights आप नेता ने भाजपा पर केजरीवाल मॉडल को खत्म करने का भी आरोप लगाया कहा- केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देख भाजपा और पीएम मोदी डरे हुए हैं आप सांसद ने कहा- वे हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल को नष्ट करना चाहते हैं

नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा और पीएम मोदी पर आग बबूला हो गई है। आप ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और मोदी का एक ही लक्ष्य है और वो है केजरीवाल को खत्म करना। आप नेता ने भाजपा पर केजरीवाल मॉडल को खत्म करने का भी आरोप लगाया है।

शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जनता के समर्थन और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा और पीएम मोदी डरे हुए हैं। आप के राज्यसभा सांसद ने मनीष सिसोदिया के घर पर हुई सीबीआई रेड को लेकर कहा, उन्होंने हमारे लोगों और नेताओं पर सीबीआई जैसी एजेंसियों को उतारा है। एक ही लक्ष्य है- केजरीवाल को खत्म करो।

आम आदमी पार्टी के नेता ने आगे कहा, उन्होंने (भाजपा) CBI जैसी एजेंसियों को हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में पहले पन्ने पर मनीष सिसोदिया जी की फोटो छापती है और केजरीवाल शासन मॉडल, शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन CBI मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है।

आप सांसद ने आगे कहा, हम 2 मॉडल-शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बात करते है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल हुई और वे मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप नेता ने कहा, वे हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल को नष्ट करना चाहते हैं और मंत्रियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि केजरीवाल मॉडल नष्ट हो जाए।

We used to speak of 2 models-Education & Healthcare. To stop this, Health Min Satyendar Jain was jailed&they're preparing to jail Manish Sisodia too. They want to destroy our models of Health & Education & arrest ministers so that Kejriwal model is destroyed: AAP MP Raghav Chadha pic.twitter.com/mrR7Ff4NvS