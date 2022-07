द्रौपदी मुर्मू को 'राष्ट्रपत्नी' कहने पर अधीर रंजन चौधरी ने मानी गलती, लेकिन कहा- माफी नहीं मांगेंगे

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था अधीर रंजन चौधरी ने मानी अपनी गलती कहा- गलती से हुआ, माफी नहीं मांगेंगे

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी घिरते दिख रहे हैं। संसद में आज इस मामले पर भाजपा ने जमकर हंगामा किया। भाजपा नेता स्मृति इरानी ने कहा कि कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी महिला विरोधी हैं। ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चैधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई है। ईरानी ने इस मामले को सेना से भी जोड़ा और कहा कि कांग्रेस ने तीनो सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर का भी अपमान किया है। भारी हंगामें के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये उनके मुंह से गलती से निकल गया। उनकी मंशा राष्ट्रपति का अपमान करना नहीं था। अधीर रंजन ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ये भी कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे।अपनी सफाई में अधीर रंजन ने कहा, "माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने गलती से 'राष्ट्रपत्नी' कह दिया था, अब अगर आप मुझे इसके लिए फांसी देना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं । सत्ताधारी दल जानबूझकर साजिश में एक तिल से पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है।"

"There is no question of apologising. I had mistakenly said 'Rashtrapatni', now if you want to hang me for it, then you can...the ruling party in a deliberate design trying to make mountain out of a molehill," says Congress MP Adhir Chowdhury on his 'Rashtrapatni' remark pic.twitter.com/PglyMbdxHB