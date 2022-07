बंगाल में कैश के साथ पकड़े गए विधायकों पर कांग्रेस ने की कार्रवाई, पार्टी से किया निलंबित

Highlights कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस विधायक हुए निलंबित प. बंगाल की हावड़ा पुलिस ने पकड़ा था कांग्रेस ने कहा, भाजपा झारखंड सरकार गिराने की साजिश कर रही है

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। विधायकों को निलंबित करने की जानकारी झारखंडकांग्रेस के महासचिव और प्रभारी अविनाश पांडे ने दी। इस दौरान कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि झारखंड के तीन विधायकों के पास से जो पैसे बरामद हुए वह भाजपा के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा हैं। ये आरोप झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ने आगे कहा कि सभी ने देखा है कि कैसे सरकारों को गिराने का केंद्र बिंदु अब असम बन गया है। 15 दिनों के ड्रामे के बादआखिरकार महाराष्ट्र सरकार गिरा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भी सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है।

