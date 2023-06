पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल आतंक का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल आतंक का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि बंगाल में बिना तनाव और हिंसा के पंचायत चुनाव कराना असंभव है उन्होने कहा कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को डर के मारे घर से भागना पड़ा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद ने कहा, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल आतंक का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, बंगाल में बिना तनाव और हिंसा के पंचायत चुनाव कराना असंभव है। उन्होंने कहा कि लोग डरे हुए हैं, नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को डर के मारे घर से भागना पड़ा।

