"अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा'', मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर का दावा

Highlights सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं इन सबका भंडाफोड़ूंगा उनके मुताबिक इस मामले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी संभव है

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि अगला नंबर अब केजरीवाल का होगा। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया।

इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तब उन्होंने जवाब में कहा, सत्य की जीत हुई है, अगला नंबर केजरीवाल का होगा।

चंद्रशेखर ने कहा कि मैं इन सबका भंडाफोड़ूंगा। सुकेश की माने तो इस मामले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह शराब नीति मामले में संलग्न नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार की शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। सिसोदिया को शुक्रवार को शहर की एक अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।

#WATCH | "Truth has prevailed, and next will be Arvind Kejriwal," says arrested conman Sukesh Chandrashekhar in Delhi.



He was presented before a Delhi court in a money laundering case today. pic.twitter.com/qRY5P1tNXM