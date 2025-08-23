Chasoti: किश्तवाड़ का चशोती 14 अगस्त को हुए बादल फटने की भयावह छाप को समेटे हुए है, जिसमें 65 लोगों की जान चली गई थी – मौत और तबाही से क्षत-विक्षत एक ऐसा परिदृश्य जहाँ बेबसी भारी पड़ती है और लापता लोगों को ज़िंदा पाने की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ धुंधली पड़ती जाती है।

देवदार के जंगलों और ऊँचे पहाड़ों के बीच बसा, तबाही मचाने वाले नाले से घिरे इस शहर ने हाल के वर्षों में वार्षिक मचैल यात्रा के लिए एक चहल-पहल भरा व्यापारिक केंद्र बनकर उभर लिया है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था और महत्व दोनों में इज़ाफ़ा हुआ है।

जब बादल फटा, तो नाला एक प्रचंड बाढ़ में बदल गया, जिसके बहाव में पत्थर और रोष था। इसने ज़िंदगियों, घरों, दुकानों और खड़ी फसलों को बहा दिया, और लगभग 100 मीटर ज़मीन को घने कीचड़ में दबा दिया।

नाले से बहते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों का दृश्य इतना अवास्तविक है कि बॉलीवुड की सबसे बेतहाशा स्पेशल-इफेक्ट्स टीमें भी इसकी कल्पना करने में हिचकिचातीं। हर मुड़ी हुई तस्वीर बाढ़ की भयावहता की गवाही देती है।

"हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। नाले कभी-कभी उफान पर आ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी त्रासदी हम पर आ सकती है। बाढ़ देखकर हम बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। हमें अपने घर बनाने में सालों लग गए। लेकिन सब कुछ - नकदी, राशन, गहने - पल भर में बह गए। यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ भी कमाया था, वह भी बह गया। सामान्य जीवन में वापस आने में सालों लगेंगे,"

कुलदीप सिंह ठाकुर (45 वर्ष) ने कहा, जिनका घर बह गया था। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

लगभग 10 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और कई अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि लगभग 80 कनाल की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। अस्थायी खोखे बह गए, और तीर्थयात्रियों का सामान - कीचड़ से सना हुआ - शहर की कच्ची सड़क पर बिखरा पड़ा था। कीचड़ से बरामद लावारिस हैंडबैग, डफ़ल बैग, यहाँ तक कि एक चाँदी का कंगन भी उन लोगों की खामोश कहानियाँ बयां कर रहा था जो अभी भी लापता हैं।

उफनते नाले से कुछ मीटर की दूरी पर, जो लोग इस आपदा से बाल-बाल बच गए थे, अब अपनी छतों से बचाव अभियान देख रहे हैं। उनकी नज़रें जेसीबी मशीनों पर टिकी हैं जो मलबा खोद रही हैं और कीचड़ और पत्थरों को नाले में वापस धकेल रही हैं। उनके भावशून्य चेहरों पर यादों का बोझ झलक रहा है, जैसे उनके घरों के ठीक बाहर मलबे से निकाले गए शवों का भयावह दृश्य उस भयावहता को फिर से याद दिला रहा हो। कुछ, जिनकी आँखें आँसुओं से सूजी हुई हैं, चुपचाप अपने कमरों में चले जाते हैं, और अब और उस दृश्य को सहन नहीं कर पाते।

"यह एक सामान्य दिन था," बिल्लू राज, जिन्होंने यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई थी, याद करते हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ था और मैं चाय परोसने में व्यस्त था। अचानक, मैंने लोगों की चीखें सुनीं – मुझे लगा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फट गया होगा। लेकिन जब मैं बाहर निकला, तो मैंने पानी के साथ पत्थर गिरते देखे। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर भागा। कुछ ही मिनटों में, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसी जगह से एक शव निकाला जाएगा जहाँ कुछ दिन पहले ही एक परिवार अपने घर में खुशी से रह रहा था।”

बिल्लू और उसका परिवार बच गया, लेकिन छत से बचाव अभियान को देखते हुए उसके चेहरे पर दर्द साफ़ दिखाई दे रहा है – नुकसान और तबाही का एक मूक गवाह।

जैसे ही सेना ने नाले पर टी-स्पैन पुल बनाकर मचैल माता से संपर्क बहाल किया, फँसे हुए व्यापारियों के सामान से लदे टट्टू उसे पार कर गए। ये छोटे व्यापारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए थे और उन्होंने खिलौने, गहने, टॉफियाँ, मचैल माता और अन्य देवी-देवताओं की तस्वीरें और पूजा सामग्री बेचने के लिए स्टॉल लगाए थे।

जब वे आखिरकार चशोती पहुँचे, तो टट्टू वालों और व्यापारियों, दोनों ने राहत की साँस ली – लेकिन यह राहत नुकसान के साथ-साथ थी। उनके व्यवसाय बर्बाद हो चुके थे, उनके निवेश बर्बाद हो चुके थे, और मचैल यात्रा बंद होने के साथ, कमाई का चक्र अचानक खत्म हो गया था। उनके लिए, तीर्थयात्रियों के आने का मतलब था रोज़ी-रोटी का आना; अब दोनों ही खत्म हो गए थे।

उनमें से एक थे मध्य प्रदेश के निवासी 30 वर्षीय जयराम शर्मा। उन्होंने टट्टुओं से अपना सामान उतारा, अपने शहर के तीन साथियों के साथ लंगर में सादा भोजन किया, और घर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अभाव का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे।

जयराम ने कहा, "मैं पिछले तीन सालों से दरबार में एक दुकान लगा रहा हूँ।" मेरे शहर के कुछ और लोग भी यहाँ आ गए। यह एक अच्छा व्यवसाय बनने लगा था। मैंने इस साल एक लाख रुपये का निवेश किया था, लेकिन आपदा आने से पहले मैं सिर्फ़ कुछ हज़ार रुपये का ही सामान बेच पाया। मैं चार दिनों तक फँसा रहा। शारीरिक रूप से तो मैं बच गया - लेकिन आर्थिक रूप से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल वापस आ पाऊँगा या नहीं। अगर मैं आया भी, तो मेरा परिवार इसकी इजाज़त नहीं देगा। इस त्रासदी का ज़ख्म मेरी यादों में बसा है, और यह जल्दी नहीं मिटेगा।

जेसीबी खुदाई कर रही है, मलबा और मशीनें पत्थरों को काटकर यहाँ बचे हुए लोगों के लिए सामान्य जीवन बहाल कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए राहत और बचाव अभियान किसी भी वजह से कारगर नहीं हो रहा है। ये वे लोग हैं जो उन लोगों जितने बदकिस्मत नहीं थे जो मारे गए या लापता हैं, लेकिन जयराम जितने भाग्यशाली भी नहीं थे। उनका पूरा निवेश, कमाई और बचत बर्बाद हो गई।

