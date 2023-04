केरल ट्रेन हमले के पीछे थी आतंकी साजिश, आरोपी शाहरुख को ट्रेन के पूरे कोच को जलाने का सौंपा गया था काम: जांच एजेंसियों ने की पुष्टि

Highlights जांच एजेंसियों ने ट्रेन में आग लगाने के आरोपी शाहरुख सैफी की आतंकवादी संगठनों से संबंध होने की पुष्टि की है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले शाहरुख सैफी अकेले केरल नहीं गया था।

केरलः राष्ट्रीय जांच एजेंसी और खुफिया ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में आगजनी के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि की है। एजेंसियोंं की जांच में ये खुलासा हुआ है कि ट्रेन में अपने सह-यात्रियों को आग लगाने वाले शाहरुख सैफी के आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं। अलप्पुझा-कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के यात्रियों पर सैफी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।

केंद्रीय जांच एजेंसियों (एनआईए, आईबी) के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले शाहरुख सैफी अकेले केरल नहीं गया था। बल्कि पूरी ट्रेन की बोगी को आग लगाकर एक बड़ा हमला करने के उद्देश्य से उसे केरल लाया गया था। खबरों के मुताबिक, आरोपी आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित था और एक बड़े आतंकवादी समूह द्वारा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उसने आगजनी के हमले को अंजाम देने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्राप्त की।

NIA and IB confirmed that Shahrukh Saifi (who torched the train in Kerala in which 3 people died and 9 injured ) has terror links.

Shahrukh planned a big terror attack by setting whole train on fire on the lines of Godhra Hindu massacre.



