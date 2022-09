'आपको मोदी जी की तस्वीर चाहिए थी, ये है...', तेलंगाना में फोटो विवाद पर निर्मला सीतारमण को केसीआर की पार्टी ने ऐसे दिया जवाब

Highlights तेलंगाना में फोटो विवाद के बाद टीआरएस ने एलपीजी सिलेंडर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला वीडियो साझा किया। इस वीडियो में सिलेंडर में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उसके दाम भी लिखे हैं।

हैदराबाद: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तेलंगाना के कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल की खिंचाई किए जाने के विवाद पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक वीडियो शेयर कर टीआरएस की ओर पूरे मामले पर तंज कसा गया है।

वहीं, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि यह हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर रखने के लिए कहना अनुचित है। उनके अनुसार, केंद्र एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत केवल 50 से 55 प्रतिशत कार्डधारकों को प्रति माह तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल की आपूर्ति करता है और शेष 45-50 प्रतिशत कार्डधारकों के लिए तेलंगाना सरकार अपने खर्च से आपूर्ति करती है।



उन्होंने कहा, 'वह (निर्मला सीतारमण) जो बात कर रही हैं उससे प्रधानमंत्री का दर्जा गिरता है। वह ऐसे बात कर रही थीं जैसे सारा चावल (जो मुफ्त दिया जाता है) उनके (केंद्र) द्वारा दिया जा रहा है।’

पूरे विवाद के बीच टीआएस के सोशल मीडिया प्रमुख की ओर से भी एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने की मांग पर तंज कसा गया। शेयर किए गए वीडियो में एक गाड़ी के पीछे एलपीजी सिलेंडर रखें हैं। इस पर एलपीजी सिलेंड के दाम के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। टीआरएस की ओर से ये वीडियो शेयर कर एलपीजी के बढ़े दामों को लेकर तंज कसा गया है।

You wanted pictures of Modi ji , Here you are @nsitharaman ji … @KTRTRS @pbhushan1 @isai_ @ranvijaylive @SaketGokhale pic.twitter.com/lcE4NlsRp5

इससे पहले निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल की खिंचाई थी। इसका वीडियो भी सामने आया।

भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना' के तहत ज़हीराबाद संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाली सीतारमण ने जिलाधिकारी से यह भी पूछा कि बिरकुर में उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा, 'जो चावल खुले बाजार में 35 रुपये में बिक रहा है, वह यहां एक रुपये में लोगों को बांटा जा रहा है। इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है?'

Union finance minister @nsitharaman asks @Collector_KMR how much Centre & state are contributing towards subsidised rice for poor at FPS ration shop; when he apparently gave 'wrong' answer, she told #Telangana#IAS officer to revert with right answer in half hour @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/qPZaNz40h7