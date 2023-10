Telangana Elections 2023: राहुल गांधी ने कहा- तेलंगाना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, केसीआर हार रहे हैं चुनाव

Highlights तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा, बीआरएस पार्टी तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव हार रही है कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी चुनावी लड़ाई दोराला (सामंती) तेलंगाना और प्रजाला (जनता) तेलंगाना के बीच है तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग एक ही चरण में 30 नवंबर को होगी

Telangana Elections 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस पार्टी तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव हार रही है। राज्य में कांग्रेस की चल रही 'विजयभेरी' यात्रा के दौरान भूपालपल्ली से पेद्दापल्ली के रास्ते में एक नुक्कड़ सभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी चुनावी लड़ाई दोराला (सामंती) तेलंगाना और प्रजाला (जनता) तेलंगाना के बीच है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि केसीआर चुनाव हारने जा रहे हैं। यह दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच की लड़ाई है... राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है।" राहुल गांधी ने चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि दस साल बाद भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जनता से दूरी बनाए हुए हैं।

More than 2 lakh people became part of Vijaybheri Yatra and rally in Bhupalapally, Telangana this morning.



The craze for Rahul Gandhi and six guarantees of Madam Sonia Gandhi is unmatched in Telangana. Congress is going to form Govt with over 75 seats. pic.twitter.com/aIjSMI6ZfG