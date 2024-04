'तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस को छोड़ जल्द भाजपा में शामिल होंगे': बीआरएस के केटीआर का सनसनीखेज दावा

Highlights बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे उन्होंने कहा, अब तक यह 15 बार कहा है, रेवंत रेड्डी ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी है बीआरएस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 50 सीटें पार नहीं कर पाएगी

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दावा करते हुए, तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता के.टी. रामा राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, "अब तक यह 15 बार कहा है, रेवंत रेड्डी ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि वह ग्रह पर हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं...मैंने एक विशिष्ट आरोप लगाया है- रेवंत रेड्डी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। मैं बाहर जाकर भविष्यवाणी करता हूं कि न केवल रेवंत रेड्डी बल्कि दक्षिण में एक और नेता भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे...''

केटीआर ने कहा, "रेवंत रेड्डी के व्यवहार को देखें। एक तरफ, राहुल गांधी कहते हैं 'चौकीदार चोर है', और दूसरी तरफ, रेवंत कहते हैं, 'चौकीदार हमारा बड़ा भाई है।' वह किसके नक्शेकदम पर चल रहे हैं? क्या रेवंत रेड्डी मोदी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं या राहुल गांधी के दिखाए रास्ते का?'' उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर 6 गारंटी देने का वादा किया था। आज, मुझे नहीं लगता कि उनमें आगे आकर लोगों को यह समझाने का साहस है कि उन्होंने इन गारंटियों के संदर्भ में क्या किया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली सीटों की भी भविष्यवाणी की। बीआरएस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 50 सीटें पार नहीं कर पाएगी।

#WATCH | BRS leader KT Rama Rao says, "Said this 15 times so far, Revanth Reddy has not even reacted even once, because he reacts to everything small thing on the planet...I have levelled a specific allegation- Revanth Reddy will not remain with the Congress. Let me go out and… pic.twitter.com/tQjDBH4WV1