Tejashwi Yadav: '400 पार वाली बीजेपी की फिल्म', पहले दिन सुपर फ्लॉप हुई, तेजस्वी यादव ने कहा

Highlights पहले चरण के मतदान होने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना तेजस्वी ने कहा कि 400 पार वाली फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई पहले चरण में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देगा

Tejashwi Yadav: बिहार की चार लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2024 में 400 पार वाली भाजपाई फिल्म पहले दिन पर ही सुपर फ्लॉप हो गयी। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। बीजेपी के दिन अब लद चुके है। इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पहले चरण में सभी चार सीटें जीत रहा है।

हमने ब्लॉकवार बैठकें की हैं और फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। बिहार की जनता हम जागरूक हैं और उन्हें सबक सिखाएंगे।

Watch: On the first phase of voting on four Lok Sabha seats in Bihar, RJD leader Tejashwi Yadav says, "Their slogan of '400 paar' has super flopped in the first phase itself..." pic.twitter.com/6wMnrmcCIY