Tejashwi Yadav Gaya Lok Sabha Seat: 'मांझी जी बुजुर्ग हो गए, गया उनसे नहीं संभलेगा', गया से बोले तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav Gaya Lok Sabha Seat:बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इस कड़ी में बुधवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गया लोकसभा के दौरे पर थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां से जो जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं,वह अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब गया उनसे नहीं संभलेगा। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी-जेडीयू और अन्य पार्टियों का गठबंधन हैं।

गया लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। मांझी लगातार लोकसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपनी बढ़ती उम्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछतें हैं कि मांझी जी इस उम्र में भी आप इतना फिट हैं।

तो लिजिए उस सवाल जवाब। जब मेरे से बड़े उम्र का कोई अभिभावक मेरे सामने आकर कहतें है। जीतन मांझी गया को आपसे ही उम्मीद है। ये उम्मीद शब्द ही ही मेरी ताक़त है। गया जी का आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है।

17 महीने में पांच लाख नौकरी

तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 में जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि सरकारी नौकरी देने के लिए पैसा क्या अपने पिता के घर से लाएगा। जब 17 महीने हम उनके साथ थे तो हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया।

आप तय कर लीजिए आपको वोट किसे देना है। चाचा चो पलट गए। उनकी सरकार में दो-दो डिप्टी सीएम हैं। एक तो हमारे यहां से गया है। लालू जी उसे मंत्री बना दिए थे। खैर छोड़िए। याद रखिए चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और इस बार बीजेपी को नहीं आरजेडी व इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देकर जीताना है।

