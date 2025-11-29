एयरबस ए320 विमानों में तकनीकी खराबी, इंडिगो-एयर इंडिया समेत इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित, जारी हुई एडवाइजरी

November 29, 2025

Airlines Advisory: सौर तूफानों से जुड़ी जेटब्लू की घटना के बाद एयरबस ने तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 6,000 से अधिक ए320 विमानों को रोक दिया, जिससे यात्रा में व्यवधान की आशंका पैदा हो गई।

Airlines Advisory: भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है क्योंकि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, एयरबस ने अपने 6,000 से ज़्यादा पॉपुलर जेट विमानों को ज़रूरी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रोक दिया है, क्योंकि उसका एक एयरक्राफ्ट उड़ान के बीच में अचानक ऊंचाई खो बैठा था। इस कदम से दुनिया भर में छुट्टियों में होने वाली यात्रा में बहुत दिक्कत आ सकती है।

एयरोस्पेस की बड़ी कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके A320 फ्लीट को अभी भी रोके रखा जाएगा, क्योंकि जांचकर्ताओं ने एक सॉफ्टवेयर में कमी का पता लगाया है जो सोलर स्टॉर्म के दौरान पायलटों को स्टीयरिंग करने से रोक सकती है। एयरबस ने जेट चलाने वाली सभी एयरलाइनों से रेडिएशन इंटरफेरेंस से बचाने के लिए तुरंत अपडेट इंस्टॉल करने का आग्रह किया। घोषणा के समय लगभग 3,000 A320 विमान हवा में थे।

एयरबस के बुलेटिन के अनुसार, “A320 फैमिली एयरक्राफ्ट से जुड़ी हाल की एक घटना के एनालिसिस से पता चला है कि तेज़ सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल के काम करने के लिए ज़रूरी डेटा को खराब कर सकता है।”

नोटिस में यह भी कहा गया है कि “एयरबस ने इस वजह से अभी सर्विस में चल रहे काफी संख्या में A320 फैमिली एयरक्राफ्ट की पहचान की है जिन पर असर पड़ सकता है। एयरबस मानता है कि इन सुझावों से यात्रियों और ग्राहकों को ऑपरेशन में दिक्कत होगी।”

यह मामला तब सामने आया जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 अक्टूबर को कैनकन से नेवार्क जा रही जेटब्लू की एक फ्लाइट की जांच की। फ्लाइट अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिससे 15 पैसेंजर घायल हो गए और फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जांच करने वालों ने पाया कि तेज़ सोलर रेडिएशन ने एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को खराब कर दिया था, जिससे उसका पोजिशनिंग डेटा चला गया और वह 35,000 फीट से 10,000 फीट नीचे गिर गया।

यह रिकॉल एयरबस के 55 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है। कंपनी ने कहा, “एयरबस ने एविएशन अधिकारियों के साथ मिलकर अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन (AOT) के ज़रिए ऑपरेटरों से तुरंत सावधानी बरतने का अनुरोध किया है ताकि उपलब्ध सॉफ्टवेयर और/या हार्डवेयर सुरक्षा को लागू किया जा सके और यह पक्का किया जा सके कि फ्लीट उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है।” इसमें आगे कहा गया, “हमें हुई परेशानी के लिए खेद है और हम ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम करेंगे, साथ ही सुरक्षा को अपनी नंबर एक और सबसे बड़ी प्राथमिकता रखेंगे।”

इंडियन एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की

यात्रा में रुकावट के डर के बीच, कई इंडियन एयरलाइंस ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों को सेफ्टी चेक के कारण होने वाली देरी और शेड्यूल में बदलाव के बारे में चेतावनी दी गई है। इंडिगो ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि वह ज़रूरी अपडेट पूरी सावधानी से कर रहा है, जबकि एयर इंडिया ने कहा कि इस निर्देश से टर्नअराउंड टाइम बढ़ जाएगा और ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है, इसलिए यात्रियों को फ्लाइट की स्थिति पर नज़र रखने और मदद के लिए इसके सपोर्ट सेंटर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

इंडिगो ने ट्वीट किया, “एयरबस ने ग्लोबल A320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है। हम अपने एयरक्राफ्ट पर ज़रूरी अपडेट पूरी सावधानी और सावधानी से, सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। जब तक हम इन सावधानी वाले अपडेट पर काम कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं।”

हमें एयरबस के एक निर्देश के बारे में पता है जो उसके A320 फैमिली एयरक्राफ्ट से जुड़ा है जो अभी सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए सर्विस में है। एयर इंडिया ने X पर लिखा, "इससे हमारे फ्लीट के एक हिस्से में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर रीअलाइनमेंट होगा, जिससे टर्नअराउंड टाइम लंबा होगा और हमारे तय ऑपरेशन में देरी होगी।"

इसके अलावा, US, साउथ अमेरिका और यूरोप की एयरलाइंस ने भी चेतावनी दी है कि इमरजेंसी अपडेट से काफी देरी और कैंसलेशन हो सकता है। अमेरिकन एयरलाइंस – सबसे बड़ी A320 ऑपरेटर – ने कहा कि उसके 480 एयरक्राफ्ट में से 340 को अपडेट की ज़रूरत है, जिसमें हर प्लेन में लगभग दो घंटे लगते हैं, और उम्मीद है कि शनिवार तक रिपेयर पूरा हो जाएगा। लुफ्थांसा और ईज़ीजेट ने भी बताया कि फिक्स को पूरा करने के लिए एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए सर्विस से हटाया गया।

कोलंबियाई कैरियर एवियांका ने चेतावनी दी है कि इस रिकॉल से उसके 70% से ज़्यादा फ्लीट पर असर पड़ेगा और उसने 8 दिसंबर तक यात्रा के लिए टिकट की बिक्री रोक दी है। इसके अलावा, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) ने भी A320 फैमिली के लिए एक इमरजेंसी एयरवर्थनेस डायरेक्टिव की पुष्टि की है, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि एविएशन सेक्टर में सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।

