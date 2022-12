Tawang faceoff: तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, सदन से किया वॉकआउट

Highlights मामले में स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट खड़गे ने कहा- हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं ओवैसी बोले - प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से डर रहे हैं

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुई भारत-चीन की झड़प को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें सदन के नेता और राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि हमें स्पष्टीकरण का एक मौका दिया जाएगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यह देश के लिए अच्छा नहीं है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, जब उन्होंने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया तो विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने वॉकआउट करने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं, हम अपने सैनिकों के साथ हैं। खड़गे ने कहा, उन्होंने (रक्षा मंत्री) अपना बयान पढ़ा और बाहर चले गए। वह किसी स्पष्टीकरण या चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। इसका (राजीव गांधी फाउंडेशन एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का मुद्दा) कोई संबंध नहीं है।

Tawang faceoff | We were told by the Leader of the House and Deputy Rajya Sabha Chairman that we would be given a chance for clarification but they did not give it and were not ready to listen to us. This is not good for the country: Congress Pres & Rajya Sabha LoP M Kharge pic.twitter.com/lb7iuIXlp6