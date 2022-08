हम चाहते हैं कि नकली मुसलमान बढ़ें, सलमान रश्दी पर हमले के बाद तसलीमा नसरीन ने ट्वीट में लिखी ऐसी बात, वायरल

Highlights इस्लाम की कट्टर आलोचक व प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने रश्दी पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। तसलीमा ने कहा कि अगर पश्चिम में सलमान रश्दी के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ हो सकता है

नई दिल्लीः सलमान रश्दी पर हमले को लेकर इस्लाम की कट्टर आलोचक व प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि "सच्चे मुसलमान" धार्मिक रूप से अपनी पवित्र लिपि का पालन करते हैं और नकली मुसलमान हिंसा के खिलाफ मानवता में विश्वास करते हैं।

तस्लीमा ने ट्वीट में लिखा, "और वे इस्लाम के आलोचकों पर हमला करते हैं। नकली मुसलमान मानवता में विश्वास करते हैं और वे हिंसा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि नकली मुसलमान बढ़े।"

I just learned that Salman Rushdie was attacked in New York. I am really shocked. I never thought it would happen. He has been living in the West, and he has been protected since 1989. If he is attacked, anyone who is critical of Islam can be attacked. I am worried.