Tamil Nadu: "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा, हमसे 'छोटी सी गलती' हुई है", स्टालिन के मंत्री ने डीएमके सरकार के विज्ञापन में 'चीनी रॉकेट' की तस्वीर वाली भूल स्वीकार की

Highlights तमिलनाडु में स्टालिन सरकार में मंत्री राधाकृष्णन ने चीनी रॉकेट के विज्ञापन की भूल स्वीकार की मंत्री ने कहा कि प्रचार अधिकारियों ने विज्ञापन डिजाइन में हुई छोटी सी गलती को नजरअंदाज किया पीएम मोदी ने स्टालिन सरकार को विज्ञापन में चीनी रॉकेट दिखाने पर लगाई थी कड़ी फटकार

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टनम में इसरो के नये प्रक्षेपण केंद्र सुविधा के विज्ञापन में चीनी रॉकेट की तस्वीर को लेकर राज्य के एमके स्टालिन सरकार को फटकार लगाने के एक दिन बाद सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता और सूबे के मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दिये गये विज्ञापन में एक छोटी सी भूल की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार स्टालिन सरकार में मंत्री राधाकृष्णन ने राज्य सरकार के दिये विज्ञापन में हुई गलती को भूल बताते हुए कहा कि प्रचार अधिकारियों ने विज्ञापन डिजाइन में हुई गलती को नजरअंदाज कर दिया था।

मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने बीते गुरुवार को कहा, "कुलसेकरापट्टनम क्षेत्र में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए अखबार के विज्ञापन में एक छोटी सी गलती हुई है।"

Thoothukudi | Tamil Nadu Fishermen's Welfare and Fisheries Minister Anitha Radhakrishnan says, "A small mistake has been made in the newspaper advertisement given by us regarding the setting up of rocket launch pad in Kulasekarapatnam area. The image of the Chinese flag in the… pic.twitter.com/4tf8rV3ZVi