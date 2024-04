PM Modi Tamil Nadu: 'मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं, आपको अपने दिल में रखना चाहता हूं', तमिलनाडु से बोले पीएम मोदी

Highlights तमिल भाषा के प्रति पीएम मोदी का बेहद ही सम्मान है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड पर चर्चा कर रहा है डीएमके और कांग्रेस न केवल मछुआरों के दोषी हैं, बल्कि देश के भी दोषी हैं

PM Modi Tamil Nadu: तमिलनाडु में पीएम मोदी बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी हिन्दी में संबोधन दे रहे थे। जिसका तमिल में अनुवाद कर बताया जा रहा था। तमिल भाषा के प्रति पीएम मोदी का बेहद ही सम्मान है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं तमिल नहीं बोल पाता हूं। लेकिन, मैं आपको अपने दिल में रखना चाहता हूं। मैं आपके दिल में रहना चाहता हूं।

#WATCH | Tamil Nadu: Addressing a public rally in Vellore, PM Narendra Modi says, "...At the United Nations, I try to speak in Tamil language so that the whole world knows that our Tamil is the oldest language in the world..."



