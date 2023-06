तमिलनाडु: खुशबू सुंदर और राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति गिरफ्तार, DMK से किए गए निष्कासित

Highlights डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया खुशबू सुंदर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप डीएमके ने नेता को पार्टी से निष्कासित किया

चेन्नई: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी के नेता का भारतीय जनता पार्टी और अभिनेत्री खुशबू सुंदर और राज्यपालआरएन रवि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होने के बाद डीएमके नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रविवार को डीएमके ने कृष्णमूर्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया और शाम को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

गौरतलब है कि भाजपा के खेल और कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमर प्रसाद रेड्डी ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। डीएमके नेता का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह खुशबू सुंदर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu : Expelled DMK leader Sivaji Krishnamurthy being taken for medical examination He was arrested for his remarks against Tamil Nadu Governor RN Ravi and NCW member Khushbu Sundar https://t.co/IxCSwwbJ94 pic.twitter.com/ATeAizr96e

शिवाजी कृष्णमूर्ति ने खुशबू सुंदर को पुराना बर्तन कहा था। इससे पहले तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के.अन्नामलाई ने कहा था कि कृष्णमूर्ति पहले राज्यपाल के खिलाफ भी टिप्पणी कर चुके हैं और अब खुशबू सुंदर के खिलाफ टिप्पणी की गई जो कि निंदनीय है।

दरअसल, जनवरी में शिवाजी कृष्णमूर्ति ने राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ अपने अपमानजनक बयानों से विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर राज्यपाल अपने विधानसभा भाषण में अंबेडकर का नाम लेने से इनकार करते हैं तो क्या मुझे उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है? यदि आप (राज्यपाल) तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए भाषण को नहीं पढ़ते हैं, तो कश्मीर जाएं और और हम आतंकवादी भेजेंगे ताकि वे तुम्हें मार गिराएँ।

उसी अपमानजनक वीडियो में, उन्होंने सवाल किया था कि क्या अन्नामलाई भारतीय नागरिक थे। राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणियां उनके और डीएमके सरकार के बीच तनाव बढ़ने के बाद आई हैं।

राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण विवाद खड़ा हो गया था जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में उनके द्वारा माफी मांगे जाने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था।

भाजपा नेता, अभिनेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोर की सदस्य खुशबू सुंदर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस आदतन अपराधी की भद्दी टिप्पणियां डीएमके की राजनीतिक संस्कृति को दर्शाती हैं।

पार्टी में इनके जैसे कई नेता हैं। महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करने वालों को पार्टी में अधिक अवसर मिलते हैं। खुशबू सुंदर ने सीएम स्टालिन को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या आप अपने परिवार की महिलाओं के बारे में ऐसे बयानों को स्वीकार करेंगे?

#WATCH | Khushbu Sundar, BJP leader and member of National Commission for Women (NCW) on DMK speaker Sivaji Krishnamurthy's alleged remarks on her, says "When they do not have anything to say, they will stoop to this level of maligning and character assassination. I wanted CM MK… pic.twitter.com/kvYKuNOPcA