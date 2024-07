Paris Olympics 2024: मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में फाइनल में बनाई जगह

Highlights मनु भाकर शनिवार को 10 मीटर महिला एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई हैं 22 वर्षीय भाकर ने क्वालीफिकेशन में 580 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया अब इस इवेंट का फाइनल रविवार को होगा

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में भारत की मनु भाकर शनिवार को 10 मीटर महिला एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंच गई हैं। 22 वर्षीय भाकर ने क्वालीफिकेशन में 580 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें हंगरी की दिग्गज वेरोनिका मेजर ने 582 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अन्य भारतीय प्रतिनिधि रिदम सांगवान 573 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहीं। फाइनल रविवार को होगा।

तीन साल पहले टोक्यो में अपने पहले ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रो पड़ी भाकर अब अपने शानदार करियर में एक और ओलंपिक पदक जोड़ना चाहती हैं। एक प्रमुख निशानेबाज, जिसने बहुत कम उम्र से ही खेल में अपने कारनामों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, भाकर टोक्यो की यादों को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखीं और उन्होंने क्वालीफिकेशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया।

हरियाणा की इस निशानेबाज ने सीरीज 1 के अंत में कुल 97 अंक लेकर शानदार शुरुआत की और चौथा स्थान हासिल किया। भाकर ने दूसरी सीरीज में भी 97 अंक हासिल किए और चौथे स्थान पर ही रहीं, जबकि सांगवान 8 अंक सहित खराब प्रदर्शन के बाद 26वें स्थान पर खिसक गईं। लेकिन भाकर अपनी तीसरी सीरीज में 98 अंक के शानदार प्रदर्शन के बाद शीर्ष दो में वापस आ गईं।

🇮🇳 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝘂 𝗕𝗵𝗮𝗸𝗲𝗿! A terrific performance from Manu Bhaker as she finishes 3rd with a total score of 580 to advance to the final in the women's 10m Air Pistol event. After initial disappointment earlier in the day, we finally have some good… pic.twitter.com/QhdEO8XNPH